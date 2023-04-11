Вороги, ймовірно, зазнають серйозних втрат, зазначили американські аналітики.

У неділю та понеділок - 9-10 квітня, російські окупанти продовжили просуватися вперед під містом Бахмут Донецької області і в самому населеному пункті.

Ймовірно, загарбники все ще зазнають серйозних втрат, йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). За його даними, зокрема, опубліковані відео, на яких зазначена геолокація, свідчать про те, що вороги трохи змогли пробитися вперед на північний захід від селища Хромове, яке знаходиться на відстані кількох кілометрів від Бахмута.

"...російські війська незначно просунулися... на південному заході Бахмута і на північ від села Сакко і Ванцетті (15 км на північ від Бахмута)", - наголошується у звіті.

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Бої в Бахмуті - сьогодні це варто знати

Увечері 10 квітня Генштаб Збройних сил України повідомив, що росіяни продовжили намагатися наступати на Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Лиманському напрямках.

За словами командувача Східним угрупуванням військ генерал-полковника Олександра Сирського, наші воїни в Бахмуті виснажили "вагнерівців", і противник змушений залучати до боїв за місто десантників і спецназівців.

Ворог в українській державі вже зазнав дуже серйозних втрат. Загальні втрати РФ в Україні становлять приблизно 178 820 загарбників.

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