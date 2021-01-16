Глава держави Володимир Зеленський підкреслив, що Україна обов'язково вистоїть і здобуде перемогу у війні, та над Донецьким аеропортом знову замайорить синьо-жовтий прапор України.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що героїчна оборона Донецького аеропорту остаточно зламала плани Росії із захоплення України.

Про це президент написав у Facebook.

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«Героїчна оборона Донецького аеропорту остаточно зламала плани Росії із захоплення України. Це виглядало як диво, коли наші люди витримували навіть після того, як почав «здаватися» бетон. Але жодного дива – це відображало закономірність. Бо українці довели, що рубіж свободи народів у Європі тепер – по східному кордону нашої держави, і на захід його вже ніхто й ніколи не відтисне», - підкреслив він.

Глава держави зазначив, що бої за Донецький аеропорт були одними з найзапекліших у війні на сході України.

«Наші відважні хлопці та дівчата – військові, добровольці, волонтери – тримали оборону ДАПу 242 дні. Вони трималися, попри регулярні атаки супротивника та постійні фейки у ворожих ЗМІ про те, що аеропорт ось-ось захоплять», - додав він.

Зеленський нагадав, що за цю стійкість, безстрашність і незламність захисників Донецького аеропорту назвали «кіборгами», але вони були лише людьми, які показали всім, як це – тримати оборону навіть у меншості, «вгризатися» в бетон, але не відступати.

«Не віддавати ворогу без бою жодного сантиметра своєї території. Не тому, що вона має якесь стратегічне значення, а тому, що це – твоя земля, твій дім, який потрібно захищати. Пам'ятаємо наших героїв, живих та полеглих, і дякуємо за їхній подвиг – за символ того, що ми обов'язково вистоїмо і здобудемо перемогу. І над Донецьким аеропортом знову замайорить синьо-жовтий прапор України», - заявив президент.

Він висловив вдячність кожному українському захиснику.

«Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за свободу України!», - резюмував глава держави.

Довідка УНІАН. Бої за Донецький аеропорт розпочалися 26 травня 2014 року після того, як термінал аеропорту захопили бойовики "ДНР".

Оборона аеропорту тривала 242 дні. Українських силовиків тоді прозвали "кіборгами" за героїчне протистояння ворогам та незламність. За цей час загинули 200 бійців і майже 500 зазнали поранень.

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Автор: Костянтин Гончаров