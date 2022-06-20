Бої за Сєвєродонецьк: втрачено контроль над селищем-сателітом / фото ua.depositphotos.com

Збройні Сили України більше не контролюють селище міського типу Метьолкіне поблизу обласного центру Луганщини.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Бої точаться в багатьох селищах навколо Сєвєродонецька та Лисичанська. На жаль, зараз ми не контролюємо Метьолкіне поблизу обласного центру", - зазначив він.

Бої за Сєвєродонецьк: втрачено контроль над селищем-сателітом / скриншот

Крім цього, російські військові посилили артилерійські та авіаційні обстріли. 

"Потужно росіяни гатять по Сєвєродонецькій промзоні та околицях міста. Те саме в районах Тошківки та Устинівки, бо орки хочуть здійснити там прорив, і задля цього стягнули туди велику кількість техніки", - додав голова ОВА.

За словами Гайдая, окупанти продовжують використовувати "повзучу" тактику і винищують Луганщину з усієї можливою зброї. Попри це, триває евакуація мирних мешканців.

"Тиха" евакуація триває з Лисичанська силами працівників військових адміністрацій, поліцейських, рятувальників та волонтерів. З населених пунктів, де тривають активні бойові дії, людей вивозять військові на броньованій техніці", - додав Гайдай.

Як писав УНІАН, станом на ранок 18 червня було відомо, що росіяни штурмують Сєвєродонецьк із кількох напрямків. В самому місті точаться запеклі вуличні бої, проте, за словами голови ОВА Сергія Гайдая, окупанти не контролюють місто повністю.

"Гаряче" в селах-сателітах обласного центру та Тошківці, Золотому, у Сиротиному та Метьолкіному значні руйнування.

Станом на вечір 18 червня стало відомо, що російські окупанти штурмували селища біля Сєвєродонецька і мали успіх в селищі Метьолкіне, штурм в напрямку Сиротиного наші воїни відбили.

19 червня стало відомо, що наші підрозділи відбили штурм в районі населеного пункту Тошківка. Противник відійшов  та проводить перегрупування.

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