Збройні Сили України більше не контролюють селище міського типу Метьолкіне поблизу обласного центру Луганщини.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Бої точаться в багатьох селищах навколо Сєвєродонецька та Лисичанська. На жаль, зараз ми не контролюємо Метьолкіне поблизу обласного центру", - зазначив він.
Крім цього, російські військові посилили артилерійські та авіаційні обстріли.
"Потужно росіяни гатять по Сєвєродонецькій промзоні та околицях міста. Те саме в районах Тошківки та Устинівки, бо орки хочуть здійснити там прорив, і задля цього стягнули туди велику кількість техніки", - додав голова ОВА.
За словами Гайдая, окупанти продовжують використовувати "повзучу" тактику і винищують Луганщину з усієї можливою зброї. Попри це, триває евакуація мирних мешканців.
"Тиха" евакуація триває з Лисичанська силами працівників військових адміністрацій, поліцейських, рятувальників та волонтерів. З населених пунктів, де тривають активні бойові дії, людей вивозять військові на броньованій техніці", - додав Гайдай.
Як писав УНІАН, станом на ранок 18 червня було відомо, що росіяни штурмують Сєвєродонецьк із кількох напрямків. В самому місті точаться запеклі вуличні бої, проте, за словами голови ОВА Сергія Гайдая, окупанти не контролюють місто повністю.
"Гаряче" в селах-сателітах обласного центру та Тошківці, Золотому, у Сиротиному та Метьолкіному значні руйнування.
Станом на вечір 18 червня стало відомо, що російські окупанти штурмували селища біля Сєвєродонецька і мали успіх в селищі Метьолкіне, штурм в напрямку Сиротиного наші воїни відбили.
19 червня стало відомо, що наші підрозділи відбили штурм в районі населеного пункту Тошківка. Противник відійшов та проводить перегрупування.