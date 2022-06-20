Росіяни гатять по Сєвєродонецькій промзоні та околицях міста.

Збройні Сили України більше не контролюють селище міського типу Метьолкіне поблизу обласного центру Луганщини.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Бої точаться в багатьох селищах навколо Сєвєродонецька та Лисичанська. На жаль, зараз ми не контролюємо Метьолкіне поблизу обласного центру", - зазначив він.

Крім цього, російські військові посилили артилерійські та авіаційні обстріли.

"Потужно росіяни гатять по Сєвєродонецькій промзоні та околицях міста. Те саме в районах Тошківки та Устинівки, бо орки хочуть здійснити там прорив, і задля цього стягнули туди велику кількість техніки", - додав голова ОВА.

За словами Гайдая, окупанти продовжують використовувати "повзучу" тактику і винищують Луганщину з усієї можливою зброї. Попри це, триває евакуація мирних мешканців.

"Тиха" евакуація триває з Лисичанська силами працівників військових адміністрацій, поліцейських, рятувальників та волонтерів. З населених пунктів, де тривають активні бойові дії, людей вивозять військові на броньованій техніці", - додав Гайдай.

Як писав УНІАН, станом на ранок 18 червня було відомо, що росіяни штурмують Сєвєродонецьк із кількох напрямків. В самому місті точаться запеклі вуличні бої, проте, за словами голови ОВА Сергія Гайдая, окупанти не контролюють місто повністю.

"Гаряче" в селах-сателітах обласного центру та Тошківці, Золотому, у Сиротиному та Метьолкіному значні руйнування.

Станом на вечір 18 червня стало відомо, що російські окупанти штурмували селища біля Сєвєродонецька і мали успіх в селищі Метьолкіне, штурм в напрямку Сиротиного наші воїни відбили.

19 червня стало відомо, що наші підрозділи відбили штурм в районі населеного пункту Тошківка. Противник відійшов та проводить перегрупування.

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