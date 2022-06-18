Ворог намагався вести штурмові дії з метою встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком на Луганщині.
Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ.
Так, на Сєверодонецькому напрямку ворог продовжує обстріли зі ствольної та реактивної артилерії. Зокрема, обстрілювали Метьолкіне, Білу Гору та Устинівку.
Російські окупанти намагалися вести штурмові дії з метою встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком, успіху не мали.
Проте росіяни штурмували селища біля Сєвєродонецька, і там мали частковий успіх.
"В результаті вогневого ураження та штурмових дій противник має частковий успіх в населеному пункті Метьолкіне, намагається закріпитися. Штурм в напрямку Сиротиного наші воїни відбили", - йдеться в повідомленні.
Як писав УНІАН, станом на ранок 18 червня було відомо, що росіяни штурмують Сєвєродонецьк із декількох напрямків. В самому місті точаться запеклі вуличні бої, проте, за словами голови ОВА Сергія Гайдая, окупанти не контролюють місто повністю.
"Гаряче" в селах-сателітах обласного центру та Тошківці, Золотому, у Сиротиному та Метьолкіному значні руйнування.
Британська розвідка сповіщала, що Росія в односторонньому порядку оголошує так звані "гуманітарні" коридори нібито для евакуації українців з Сєвєродонецька. Населення міста депортують вглиб тимчасово окупованої території.