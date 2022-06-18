Штурм в напрямку Сиротиного наші воїни відбили

Ворог намагався вести штурмові дії з метою встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком на Луганщині.

Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, на Сєверодонецькому напрямку ворог продовжує обстріли зі ствольної та реактивної артилерії. Зокрема, обстрілювали Метьолкіне, Білу Гору та Устинівку.

Російські окупанти намагалися вести штурмові дії з метою встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком, успіху не мали.

Проте росіяни штурмували селища біля Сєвєродонецька, і там мали частковий успіх.

"В результаті вогневого ураження та штурмових дій противник має частковий успіх в населеному пункті Метьолкіне, намагається закріпитися. Штурм в напрямку Сиротиного наші воїни відбили", - йдеться в повідомленні.

Як писав УНІАН, станом на ранок 18 червня було відомо, що росіяни штурмують Сєвєродонецьк із декількох напрямків. В самому місті точаться запеклі вуличні бої, проте, за словами голови ОВА Сергія Гайдая, окупанти не контролюють місто повністю.

"Гаряче" в селах-сателітах обласного центру та Тошківці, Золотому, у Сиротиному та Метьолкіному з начні руйнування.

Британська розвідка сповіщала, що Росія в односторонньому порядку оголошує так звані "гуманітарні" коридори нібито для евакуації українців з Сєвєродонецька. Населення міста депортують вглиб тимчасово окупованої території.

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