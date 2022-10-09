У Євросоюзі наголошують, що указ президента РФ Володимира Путіна про захоплення Запорізької АЕС є протиправним і юридично нікчемним.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель рішуче засуджує намагання Росії привласнити Запорізьку атомну електростанцію.

Про це йдеться у його заяві.

"Європейський Союз засуджує найбільш суворим чином указ російського президента Путіна про незаконне захоплення Запорізької атомної електростанції і заснування урядового підприємства з цього приводу", - заявив Боррель.

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Високий представник наголосив, що Євросоюз не визнає і рішуче засуджує незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей. "Відповідно, указ про захоплення Запорізької АЕС є протиправним і юридично нікчемним", - відзначив Боррель.

"Росія повинна повністю вивести її військові сили і техніку та повернути атомну електростанцію законному власнику - Україні", - наголосив віце-президент Європейської комісії.

Також Боррель закликав повністю дотримуватися і поважати сім незамінних основ ядерної безпеки і захисту, озвучені генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

"В інтересах безпеки усієї Європи терміново необхідні посилена присутність МАГАТЕ на місці і їхній безперешкодний доступ до станції. Негайно треба запровадити зону ядерної безпеки і охорони без шкоди суверенітету і територіальної цілісності України. ЄС з цією метою рішуче підтримує зусилля генерального директора МАГАТЕ", - наголосив Боррель.

Також він додав, що ЄС залишається непохитним у своїх підтримці незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, і вимагає від Росії негайно і безумовно вивести усі її війська і військове обладнання з усієї території України.

ЄС рішуче виступає на стороні України і продовжить надавати тверду економічну, військову, соціальну і фінансову підтримку України стільки, скільки це буде необхідно, йдеться у заяві.

Ситуація на ЗАЕС: деталі

Як повідомляв УНІАН, 4 березня російські окупанти захопили ЗАЕС та місто Енергодар. РФ відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола станції.

На початку вересня на прохання уряду України МАГАТЕ здійснило місію на захоплену окупантами електростанцію.

15 вересня Рада керуючих агентства, що складається з представників 35 держав-членів ООН, ухвалила резолюцію, у якій вимагає від Росії негайно припинити окупацію Запорізької АЕС.

Більшість країн світової спільноти, зокрема США та Європи, закликають створити демілітаризовану зону навколо ЗАЕС.

Тим часом, російські окупанти продовжують обстріли станції, внаслідок чого пошкоджуються лінії електропередачі, що живлять енергоблоки. Як результат, енергоблоки тимчасово працюють на резервному пальному.

17 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що на Запорізькій АЕС перебуває 500 російських військових та військова техніка.

5 жовтня президент РФ Володимир Путін видав "указ" про привласнення Запорізької АЕС. Російська атомна корпорація "Росатом", представники якої перебувають на окупованій ЗАЕС, зареєструвала у Москві підприємство, яке планує управляти українською станцією.

6 жовтня, під час зустрічі з Зеленським, керівник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі наголосив, що рішення Путіна про передачу ЗАЕС у власність Росії є порушенням міжнародного права. Щодо всіх питань, пов'язаних зі станцією, МАГАТЕ контактуватиме виключно з Україною, сказав Гроссі.

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