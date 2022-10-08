Гроссі повідомив, що незабаром поїде в Росію, а потім знову в Україну, щоб домовитися про зону захисту.

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в МАГАТЕ заявили про те, що необхідно домовитися з Росією про створення на території ЗАЕС "зони захисту".

Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі в Twitter.

"Відновлення прямих обстрілів, що вражають єдине джерело зовнішнього живлення Запорізької атомної електростанції, безвідповідально. ЗАЕС має бути захищена", - написав Гроссі.

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Він повідомив, що незабаром поїде в Росію, а потім знову в Україну, щоб домовитися про зону захисту. "Це вкрай необхідно", - підкреслив він.

Ситуація на ЗАЕС:

Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС - Енергодар.

6 серпня з'явилася інформація про те, що російські окупанти могли замінувати ЗАЕС. Також 6 серпня стало відомо про те, що один з енергоблоків Запорізької АЕС відключений від енергосистеми.

11 серпня 2022 року російські загарбники неодноразово обстрілювали Запорізьку АЕС та території поблизу атомного об'єкта. Були пошкодження.

23 вересня в МАГАТЕ заявили про розширення присутності місії на ЗАЕС.

30 вересня 2022 року російські військові затримали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова і вивезли його в невідомому напрямку.

5 жовтня Путін видав "указ" про привласнення окупованої Запорізької АЕС.

7 жовтня російські окупанти вкрали печатку ЗАЕС.

8 жовтня 2022 року внаслідок ворожих обстрілів була повністю знеструмлена Запорізька АЕС, в автоматичному режимі включилися дизель-генератори.

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