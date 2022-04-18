Процес тиску на Україну з використанням ракетного озброєння продовжується.

Удари Росії по Львову мали чіткий натяк, оскільки Львів є хабом, через який заходить закордонна техніка.

Про це розповів в ефірі Радіо НВ директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець. Він зауважив, що процес тиску на Україну з використанням ракетного озброєння продовжується.

Перша хвиля ракетних ударів на початку війни була скерована на те, щоб знищити аеродром, авіацію, системи ППО, це було реалізовано лише частково. Потім ракетні удари скеровувалися і до сьогодні на об'єкти оборонної промислової інфраструктури.

"Ми говоримо про оборонні і ремонтні заводи, які спроможні ремонтувати і виготовляти військову техніку. Паралельно у цьому процесі знищувалися бази, де може бути пальне, арсенали і таке інше. Тобто цей процес йде паралельно з бойовими діями в інших регіонах. Я думаю, що використання ракетного озброєння буде продовжуватися і далі. Але удари сьогодні по Львову в тому числі мали чіткий натяк, з чого ми починали нашу розмову. Тому що Львів є таким хабом, через який заходить закордонна техніка. І тут, можливо, цілі не мали значення для росіян, значення мав сам факт нанесення ударів по Львову, який відбувся сьогодні", - розповів експерт.

Як відомо, по Львову вдарили чотири ракети. За попередньою інформацією, їх випустили з Каспійського регіону. Три ракети влучили в об’єкт військової інфраструктури - склади, які не використовувались, одна - в будівлю шиномонтажу.

Відомо про сім загиблих та 11 постраждалих. Серед постраждалих - одна дитина.

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