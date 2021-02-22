Бойовики вчергове грубо порушили перемир'я в районі ООС.

На Донбасі 22 лютого загинув військовослужбовець з Чернігівської області Сергій Петраускас.

Про це повідомляється на сторінці обласного військкомату в Facebook.

Старший солдат-контрактник загинув внаслідок ворожого обстрілу з ручного протитанкового гранатомета.

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"Сергій Сігітасович довгий час проходив військову службу за контрактом в Ічнянському районному військовому комісаріаті. В жовтні 2020 року, після організаційно-штатних змін в установі за власним бажанням перевівся для подальшого проходження служби до 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців", - йдеться у повідомленні.

В загиблого бійця залишилася рідня, дружина та троє дітей. Про дату й час поховання повідомлять додатково.

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Автор: Юрій Годован