На Донбасі 22 лютого загинув військовослужбовець з Чернігівської області Сергій Петраускас.
Про це повідомляється на сторінці обласного військкомату в Facebook.
Старший солдат-контрактник загинув внаслідок ворожого обстрілу з ручного протитанкового гранатомета.
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"Сергій Сігітасович довгий час проходив військову службу за контрактом в Ічнянському районному військовому комісаріаті. В жовтні 2020 року, після організаційно-штатних змін в установі за власним бажанням перевівся для подальшого проходження служби до 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців", - йдеться у повідомленні.
В загиблого бійця залишилася рідня, дружина та троє дітей. Про дату й час поховання повідомлять додатково.
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