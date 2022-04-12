Їжаки попереджають військових про наближення російських окупантів.

Українські воїни, які зараз захищають Миколаївську область від російських окупантів, розповіли про допомогу від природи під час війни.

Відповідне відео опубліковані на Facebook-сторінці Міністерство оборони України.

"Миколаївщина. Українські воїни, які тут несуть службу, роблять все можливе й неможливе, аби російські окупанти назавжди забули сюди дорогу. Як розповідають бійці, задля такої благородної справи все наразі працює на них: погодні умови, підтримка місцевих мешканців, і навіть…їжаки", – йдеться в повідомленні.

Як пояснюють військові, їжаки несуть разом з ними бойове чергування і за допомогою магнітних коливань землі попереджають про наближення російських окупантів.

Як раніше повідомляв УНІАН, тварини також допомагають українським військовим боронити країну від ворога. Зокрема, на службі у військових, поліцейських та рятувальників перебуває чимало собак. Найвідоміший з них – пес Патрон, який допомагає розміновувати Чернігівщину.

Також українські захисники не забувають рятувати тварин під час війни, а дехто з них навіть отримує нову домівку в частинах чи на блокпостах. Наприклад, в Харкові пожежники прихистили кролика, врятованого зі зруйнованого окупантами будинку.

Буває й зовсім неочікувана допомога від тварин. Зокрема, у березні на Херсонщині дикі гуси "підбили" російський літак.