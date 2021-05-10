УНІАН
З початку поточної доби окупанти двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.
Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу Об’єднаних сил.
Так, неподалік населеного пункту Троїцьке збройні формування РФ відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру. Біля Авдіївки вони застосували підствольні гранатомети.
Бойових втрат серед українських бійців немає.
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