Російсько-окупаційні війська в Донецької області обстріляли Мар’їнську центральну районну лікарню.
Як повідомляється на Facebook-сторінці Мар'їнської міської військово-цивільної адміністрації, вчора вночі окупанти обстріляли місто Красногорівка, внаслідок чого зазнала пошкоджень Мар’їнська центральна районна лікарня.
"Були пошкоджені вікна в будівлі першого корпусу лікарні, в якому на теперішній час проходять лікування 45 осіб, хворих на COVID-19 та пневмонію. Після обстрілу в цьому корпусі відсутнє електропостачання. Потерпілих немає", - йдеться в повідомленні.
Наразі правоохоронці проводять розслідування цього випадку та з'ясовують обставини інциденту.
Місцева влада вживає необхідних заходів для ліквідації наслідків обстрілу.
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