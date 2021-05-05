Внаслідок обстрілу без електропостачання залишився корпус, де лікуються 45 осіб, хворих на COVID-19 та пневмонію.

Російсько-окупаційні війська в Донецької області обстріляли Мар’їнську центральну районну лікарню.

Як повідомляється на Facebook-сторінці Мар'їнської міської військово-цивільної адміністрації, вчора вночі окупанти обстріляли місто Красногорівка, внаслідок чого зазнала пошкоджень Мар’їнська центральна районна лікарня.

"Були пошкоджені вікна в будівлі першого корпусу лікарні, в якому на теперішній час проходять лікування 45 осіб, хворих на COVID-19 та пневмонію. Після обстрілу в цьому корпусі відсутнє електропостачання. Потерпілих немає", - йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці проводять розслідування цього випадку та з'ясовують обставини інциденту.

Місцева влада вживає необхідних заходів для ліквідації наслідків обстрілу.

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Автор: Антоніна Доломанжи