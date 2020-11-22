Протягом минулої доби, 21 листопада, російсько-окупаційні війська на Донбасі один раз порушили домовленості про припинення вогню.
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Про це повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС. Зокрема, постріли з автоматичного станкового гранатомета зафіксовано поблизу населеного пункту Водяне. Ворожий вогонь не становив загрози життю та здоров’ю українських захисників.
Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було. Вогонь у відповідь українські підрозділи не відкривали.
Від початку поточної доби, 22 листопада, на усіх ділянках відповідальності підрозділів ОС обстрілів з боку противника не зафіксовано.
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