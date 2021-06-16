Внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів 16 червня близько 19:30 поблизу населеного пункту Луганське військовослужбовець ЗСУ отримав осколкове поранення.
Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Північ" в Facebook.
Інформується, що бійцю оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Наразі стан здоров’я військовослужбовця – задовільний.
На обстріл противника українські військові відкрили вогонь у відповідь.
На місці події працюють посадові особи військової частини та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.
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