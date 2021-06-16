Наразі стан здоров’я військовослужбовця – задовільний.

Внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів 16 червня близько 19:30 поблизу населеного пункту Луганське військовослужбовець ЗСУ отримав осколкове поранення.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Північ" в Facebook.

Інформується, що бійцю оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Наразі стан здоров’я військовослужбовця – задовільний.

На обстріл противника українські військові відкрили вогонь у відповідь.

На місці події працюють посадові особи військової частини та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора