Доба в зоні ООС не минула без втрат.

За добу, 16 грудня, на Донбасі загинув український військовий. Ще один - отримав поранення.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний. Один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям. Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну", - йдеться в ранковому зведенні штабу ООС станом на 7:00 17 грудня.

Загалом упродовж минулої доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

У напрямку Новолуганського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї. Поблизу Пісків здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів. У районі Золотого-4 та Травневого обстріляли позиції українських військових з автоматичних станкових гранатометів. А неподалік населеного пункту Павлополь російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Станом на 7 годину ранку, 17 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - зазначили у штабі.

Як повідомляв УНІАН, Європейський парламент закликав Російську Федерацію відвести війська від кордону України, а керівні інституції Європейського Союзу - підготувати серйозні економічні санкції. Зокрема, передбачається замороження фінансових і фізичних активів в ЄС, заборона на в'їзд та відключення Росії від світової платіжної системи SWIFT.

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Автор: Катерина Комолова