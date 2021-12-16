Депутати ЄП закликають керівні інституції Європейського Союзу підготувати санкції, які каратимуть осіб з близького оточення президента РФ Володимира Путіна і передбачатимуть відключення РФ від світової платіжної системи SWIFT.

Європейський парламент закликав Російську Федерацію відвести війська від кордону України, а керівні інституції Європейського Союзу - підготувати серйозні економічні санкції.

Як свідчить дані на сайті Європарламенту, за відповідну резолюція проголосували 548 депутатів, "проти" - 69 й "утримались" – 54.

Зокрема, у резолюції засуджується велике нарощення російських військ на українському кордоні. Євродепутати вимагають від уряду у Москві негайно відвести її сили і припинити погрожувати сусіднім країнам.

Водночас депутати ЄП підкреслюють, що концентрація військової сили становить не лише загрозу миру, стабільності і безпеці у Європі, а й є інструментом для отримання політичних поступок від Заходу за рахунок України.

Крім того, враховуючи прагнення України набути членство в НАТО, у документі підкреслюється, що "вибір будь-якої країни стосовно альянсів не має бути предметом схвалення з боку третіх країн". З цієї причини у резолюції відкидаються намагання Росії включити деякі країни у її "сферу впливу", аби визначати їхнє майбутнє.

Читайте такожУ НАТО відмовилися відповідати на ключове питання УкраїниТакож сказано, що ЄС повинен бути готовий надіслати РФ рішуче попередження, що воєнні дії проти України будуть не неприйнятними, і РФ заплатить за них високу політичну й економічну ціну.

Євродепутати заявляють, що Євросоюз повинен зберігати готовність терміново узгодити серйозні економічні і фінансові санкції проти російського уряду, аби усунути безпосередні загрози, а не очікувати на ще одне вторгнення.

Вони заявляють, що нові санкції повинні передбачати покарання для російських військових, причетних до планування імовірного вторгнення, а також покарання для осіб з близького оточення й олігархів з орбіти президента Володимира Путіна і членів їхніх родин. Санкції повинні передбачати замороження фінансових і фізичних активів в ЄС, заборону на в'їзд та відключення Росії від світової платіжної системи SWIFT. Також обмежувальні заходи повинні бути спрямовані проти важливих для російської економіки секторів і призвезти до зриву фінансування розвідувальних служб і армії РФ.

Депутати ЄП також вимагають від ЄС вжити кроків з метою скорочення впливу від імпорту енергоносіїв з РФ і продемонструвати сильнішу солідарність з Україною у питанні енергетики. На думку європарламентарів, це має бути зроблене шляхом тіснішого з'єднання енергетичної інфраструктури ЄС та України.

Водночас у резолюції висловлюється наполегливий заклик, аби газопровід "Північний потік-2" не був введений в експлуатацію.

Крім того, ЄП закликає Росію і підтримуваних нею бойовиків на сході України дотримуватися режиму припинення вогню. Також висловлюється заклик до РФ конструктивно брати участь у переговорах у "нормандському форматі" и в рамках Тристоронньої контактної групи.

Разом з тим депутати ЄП закликали РФ виконати міжнародні зобов'язання відповідно до Мінських домовленостей і Конвенції ООН з морського права.

За даними іноземних та українською розвідок, що констатували тривожні переміщення військ РФ вздовж кордону України, Росія може вторгнутися на підконтрольну Україні територію вже взимку 2022 року.

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Автор: Віталій Саєнко