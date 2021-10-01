Окупантам привезли техніку, пальне та боєприпаси

Командування збройних сил Російської Федерації готує бойовиків до бойових дій на Донбасі взимку. На тимчасово окуповані території України у вересні привезли боєприпаси, бойову техніку та військове майно.

Про це повідомляє Головне управління розвідки у Facebook.

За даними розвідки, за місяць для російських окупаційних військ привезли понад 5000 тонн пального, а також озброєння та боєприпаси.

Окупанти отримали протитанкові керовані ракети, снаряди для ракетних систем залпового вогню, постріли до ручних протитанкових гранатометів, протитанкові та протипіхотні міни, патрони для великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок.

Читайте такожМіж ОРДО та ОРЛО демонтують "митні пости"Також доставили бойові машини, які ремонтували та модернізували у РФ, майно та обладнання для підготовки військової техніки до зими.

Як раніше повідомляв УНІАН, українська розвідка повідомила, що Росія нарощує здібності оперативного угруповання російських окупаційних військ, передбачаються збори зі снайперами, коригувальниками.

Також йдеться про комплексні тактичні заняття з бойовою стрільбою танкових, мінометних та артилерійських підрозділів, у тому числі реактивно-артилерійських батарей.

Автор: Анастасія Горбачова