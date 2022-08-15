Техніка росіян перетворилася в купу металу, а екіпаж – у "добриво" для української землі.

Воїни 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу поділилася яскравим роликом, знятим бійцями на камеру розвідувального дрона на південному напряму бойових дій.

Відео з броньованою машиною окупантів, яка підривається на міні, викладено на фейсбук-сторінці бригади.

Зазначається, що українські воїни правильно прилаштували вибуховий пристрій, який здійняв у повітря військову техніку загарбників та доповнив список "демілітаризованих" російських солдатів.

"Не казала російським окупантам їхня матір дивитися під ноги і ось результат", – підписано ролик.

Раніше бригада Лицарів Зимового Походу показала видовищне знищення російського "Урагану", який використовується рашистами для обстрілу житлових кварталів мирних українських міст. Для управління вогнем артилерії було залучено український БПЛА "Фурія".

Також бійці 28 ОМБр показували нового побратима – сокола "Байрактар". Військові підлікували пернатого, а він на знак подяки тепер пильнує за безпекою захисників.

Вас також можуть зацікавити новини: