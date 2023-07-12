Замість нього у РФ підвищують суспільний авторитет його заступника Афзалова.

Після бунту очільника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина низка генералів зникла з публічного поля. Зокрема, замість генерала Сергія Суровікіна показали його заступника.

Як повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter, 10 липня начальник Генерального штабу Росії генерал Валерій Герасимов вперше з'явився на телебаченні. Він провів по відеозв'язку інструктаж начальника штабу Повітряно-космічних сил Росії генерал-полковника Віктора Афзалова.

Британська розвідка зазначає, що останній перебуває на посаді вже понад чотири роки, але це перша його публічна поява з Герасимовим.

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"Підвищення суспільного авторитету Афзалова, у той час як місцезнаходження Суровікіна залишається незрозумілим, надає додаткової ваги гіпотезі про те, що Суровікін був усунений після заколоту", - вважають у Міноборони Британії.

"Заколот" Пригожина - наслідки для російських генералів

За даними британської розвідки, дії ПВК викликали розбіжність в російській силовій системі. Так, кількох генералів РФ, включно з Сергієм Суровікіним підозрюють у співпраці з бунтівниками.

Після "заколоту" Суровікін зник. За даними одних ЗМІ, він перебував в СІЗО "Лефортово".

"Серед VIP-арештантів сьогодні почала "гуляти" інформація, ніби Сергій Суровікін наприкінці минулого тижня заїхав до СІЗО 99/1 (спецблок Матроської тиші)", - стверджують інші.

Інститут вивчення війни у своєму звіті повідомив, що Кремль може використовувати Суровікіна як цапа-відбувайла.

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