Топові арештанти повідомляють, що генерала заарештували.

Російський генерал Сергій Суровікін досі не з'являється на публіці після заколоту "Вагнера". Подейкують, що він перебуває у СІЗО.

Як повідомляє проект "ВЧК-ОГПУ", генерал може перебувати у спецблоку Матроської тиші в СІЗО 99/1.

"Серед VIP-арештантів сьогодні почала "гуляти" інформація, ніби Сергій Суровікін наприкінці минулого тижня заїхав до СІЗО 99/1 (спецблок Матроської тиші)", - йдеться у повідомленні.

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Разом з тим, "ВЧК-ОГПУ поки не вдалося знайти підтвердження цієї інформації. З точністю можна сказати тільки те, що вдома він так і не з'являвся.

Згодом сім'я прокоментувала зникнення Суровікіна. Рідні були небагатослівними.

"Ми молимося за нього", - сказали рідні Суровікіна його знайомим.

Зникнення Суровікіна

Після заколоту "Вагнера" генерал Сергій Суровікін зник. За даними ЗМІ, він перебував в СІЗО "Лефортово".

Під час заколоту Пригожина генерал Сергій Суровікін міг знати про плани Пригожина. Вчора повідомлялося, що з російським генералом Сергієм Суровікіним дійсно нема зв'язку. Його перевіряють на причетність до повстання "Вагнера". Втім, він не перебуває у СІЗО Лефортово.

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