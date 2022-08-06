Найінтенсивніші бойові дії змістяться на фронт протяжністю близько 350 км - від Запоріжжя до Херсона.

За оцінками британської розвідки, ближчим часом розпочнеться нова фаза війни, основний фронт якої протяжністю близько 350 км буде на півдні.

Про це йдеться в огляді Міноборони Великобританії про війну в Україні.

"Російські війська майже точно скупчуються на півдні, очікуючи або контрнаступу України, або готуючись до наступу. Довгі конвої російських військових вантажівок, танків, артилерії та іншого продовжують рухатися з Донбасу на південний захід", - зазначають у ньому.

Є повідомлення про перекидання сил з окупованих Мелітополя, Бердянська, Маріуполя та материкової частини Росії через Кримський міст до Криму.

"До Криму перемістили БТГ чисельністю 800-1000 осіб, їх скоріш за все задіють для посилення російського угрупування на Херсонщині. 2 серпня до Криму перекинули нову БТГ, їх також перекидають зі східного угрупування сил та з високою ймовірністю відправлять на Херсонщину ближчими днями", - повідомляє британська розвідка.

Українські військові, розповідають в огляді, продовжують бити по тилах противника, обираючи цілями мости, склади боєприпасів та залізничні вузли на окупованому півдні. З огляду на стратегічну важливість залізничної гілки, що сполучає окупований Крим з півднем, дії зі створення усіх можливих проблем на для неї певно мають на меті ускладнити для Росії логістику південного угрупування військ.

"Війна Росії проти України невдовзі увійде в нову фазу. Найінтенсивніші бойові дії змістяться на фронт протяжністю близько 350 км - від Запоріжжя до Херсона", - підсумовує розвідка.

Раніше повідомлялося, що Росія, швидше за все, розмістила спеціальне обладнання біля пошкоджених ключових мостів під Херсоном, намагаючись відвернути подальші удари ЗСУ по своїх переправах.

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