Йдеться про концентрацію зусиль і не тільки.

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов назвав три основні форми впливу на Росію як примусу її до виконання "формули миру". Про це він заявив під час форуму "Україна. Рік 2024".

За його словами, йдеться про концентрацію зусиль, єдність міжнародної спільноти в підтримці України у війні з Росією і чітке розуміння, що все залежить від наших зусиль.

"Концентрація зусиль – це, мабуть, найперше. Це залишення єдності міжнародної підтримки нас усіх. Третій пункт – все залежить від нас, зрештою", – наголосив Буданов.

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"Формула миру"

Як повідомляв УНІАН, У листопаді 2022 року на саміті "Великої двадцятки" на Балі президент України Володимир Зеленський представив формулу миру з 10 пунктів. Серед них, зокрема, виведення російських військ з території України, припинення бойових дій, повернення справедливості, звільнення всіх полонених і депортованих.

У січні цього року в Давосі відбувся Всесвітній економічний форум, на якому, зокрема, відбулася чергова зустріч, присвячена "формулі миру" в баченні України.

В Офісі президента повідомили, що за результатами зустрічі було запропоновано створити міжнародну робочу групу на рівні міністрів оборони та радників з національної безпеки й зайнятися розробкою та забезпеченням ухвалення міжнародної угоди, яка закликала б Росію до повного припинення бойових дій та виведення військ з України.

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