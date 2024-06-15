За словами очільника ГУР, ціллю атаки став саме аеродром окупантів, розташований майже за 300 км від кордону.

У ніч на 14 червня безпілотники атакували російський аеродром "Морозовськ" у Ростовській області.

Як розповів у коментарі The War Zone очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, аеродром атакували за допомогою щонайменше 70 українських безпілотників Dragon і Splash.

Об'єкт знаходиться на відстані близько 270 кілометрів від лінії фронту. За словами Буданова, дрони запустили з території України.

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На аеродромі "Морозовськ" базується 559-й бомбардувальний авіаційний полк із десятками винищувачів Су-34 4-ї армії ВПС і ППО Росії. Це одна з ключових баз росіян.

Видання зазначило, що отримало супутникові знімки, які підтверджують наявність ушкоджень на аеродромі після атаки. Зокрема, супутник зафіксував пошкодження даху багатоцільового укриття, розташованого на пероні технічного обслуговування. Всередині знаходилися два винищувачі-бомбардувальники Су-34. Імовірно, літаки зазнали певних пошкоджень.

Це не єдині ушкодження. Зазначається, що поблизу цього ангару на пероні видно невеликий кратер і сліди обгорання.

"Важко сказати, чи був пошкоджений якийсь літак, але саме тут зазвичай паркуються кілька реактивних літаків", ‒ зазначає видання.

Нічна атака на РФ - що відомо

У Міністерстві оборони РФ заявили, що збили в ніч на 14 червня 87 безпілотників над кількома областями та тимчасово окупованим Кримом.

Вночі росіяни заявляли про вибухи в районі військового аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області. У місцевих пабліках писали про нібито атаку невідомих БПЛА. Крім того, вночі безпілотники атакували Воронезьку область. Місцевий губернатор Олександр Гусєв заявив, що "пташки" атакували нафтобазу.

Згодом експерти та моніторингові проект повідомили, що Сили оборони України завдали чергового удару по Росії за допомогою безпілотників, ціллю якого стала авіабаза "Морозовськ" у Ростовській області. У мережі вже з’явилися супутникові знімки наслідків удару. Експерти Defence Express проаналізували фото та висловили припущення, скільки ворожих літаків могли потрапити під удар.

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