На карті Росії Бєлгородська і Курська області відмічені як українська територія.

Кремлівські пропагандисти в ефірі Скабєєвої з істерикою відреагували на помічену в кабінеті глави ГУР Кирила Буданова мапу з розчленованою Росією.

В ефірі федерального телеканал гості пропагандистки заявили, що ЗСУ готують нищівний удар по російських силах. І Захід цьому сприяє.

Далі у програмі великим планом показали карту РФ в кабінеті Буданова і заявили, що так буде виглядати Росія у разі поразки.

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"Ось до цього вони нас готують. Тому ось такий поділ - це смертельно небезпечна річ", - заявив один з гостей Скабєєвої.

Напередодні під час зйомок журналісти в кабінеті Буданова помітили карту розчленованої Росії: Курська і Бєлгородська області були домальовані до України, Калінінградська - до ФРН, Карелія і північний захід - до Фінляндії, а Курильські острови - до Японії.

Розвал Росії - прогнози експертів

На думку секретаря РНБО Олексія Данілова, "Росія приречена на розпад і ці процеси вже йдуть". Одним з основоположних факторів, які досі стримують розпад країни-агресора, є наявність у неї ядерної зброї, зазначив він.

Радник ОП Олексій Арестович, своєю чергою, вважає, що розкол в елітах спричинить і розвал самої Росії.

Серед п'яти ймовірних сценаріїв закінчення війни першим The Wall Street Journal назвав крах Росії.

Правозахисник Марк Фейгін відзначив, що 20% з 140 мільйонів населення РФ - це автономії і національні громади, яким треба дати шанс створити "щось своє окреме".

Як уточнює екс-глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, на місці РФ з'явиться 26 нових держав. Західні і південні російські регіони взагалі можуть попроситися увійти до складу України.

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