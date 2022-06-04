Захоплена техніка служила окупантам, які вчиняли звірства на Київщині.

Воїни 24 омбр імені короля Данила захопили ворожу бойову машину десанту (БМД-4м).

Про це повідомляє прес-служба бригади.

Захоплена БМД-4м служила окупантам з 31 окремої десантно-штурмової бригади. Саме цей підрозділ окупантів вчиняв свої звірства на Київщині на початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

Після "гідної зустрічі" на півночі нашої держави, ця орда приїхала на Луганщину. Королівські піхотинці підбили ворожу техніку у своїй смузі відповідальності.

"P.S. після невеличкого ремонту, машина буде виконувати бойові завдання, а ось її екіпажу, не допоможе вже нічого", - йдеться у повідомленні.

Раніше спецпризначенці СБУ одним ударом знищили 82 окупантів з їхньою технікою.

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