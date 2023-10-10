Фактично створити таку базу не дуже складно, хоча є певні нюанси з логістикою.

У ВМС ЗСУ прокоментували, чи можлива поява бази Чорноморського флоту РФ у Абхазії, яка більшістю країн світу не визнається окремою державою, а лише – окупованою РФ частиною Грузії. Свою думку висловив під час брифінгу у медіацентрі "Україна-Одеса" речник Військово-Морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук.

За його словами, протягом всього літа спостерігається те, що противник тримається ближче до східної, північно-східної частини Чорного моря. Плетенчук припускає: через це з’явився "інформаційний привід" про те, що росіяни збираються побудувати базу своїх ВМС в Абхазії. Речник вважає, що це вкладається в "імперську логіку" Кремля та може бути здійсненим, бо організаційно облаштування такої бази у зазначеному регіоні не дуже складно.

Єдине що – таке розташування бази Чорноморського флоту певним чином ускладнить логістику окупантів, але наразі не можна бути в чомусь впевненим.

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"Побачимо, як все буде", - додав речник.

Він також наголосив: важливим є те, що у південно-західній частині Чорного моря ворожі кораблі майже не з’являються, й це є питанням безпеки України.

"Єдиний раз, коли вони (російські кораблі – УНІАН) останнім часом там з’являлися – це коли вони супроводжували конвоєм два свої судна забезпечення, які поверталися через Босфор з сирійського Тартусу. Що було на борту, достеменно сказати не можу", - каже речник.

Наміри РФ розмістити флот в Абхазії

Нещодавно з’явилася інформація, що РФ вибрала новим місцем базування Чорноморського флоту окуповану частину території Грузії - Абхазію, в яку неофіційно зайшли російські війська в 1990-му році. Про підписання спільної угоди з президентом РФ Володимиром Путіним оголосив "керівник" Абхазії Аслан Бжанія. Міністерство закордонних справ Грузії майже відразу відреагувало на таку можливість, наголосивши, що подібні дії становлять грубе порушення її суверенітету та територіальної цілісності. Також грузинські дипломати назвали це провокаційною спробою легітимізувати окупацію Абхазії та Цхінвальського регіону.

Грузія закликала Кремль дотримуватися міжнародних зобов’язань, згідно з угодою від 12 серпня 2008 року та припинити окупацію міжнародно визнаних регіонів.

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