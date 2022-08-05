Противники також вели активну розвідку за допомогою безпілотників.

Сьогодні, 5 серпня, Збройні сили України відбили ворожі наступи у районах семи населених пунктів. В результаті всіх атак окупанти були змушені відійти з втратами.

Відповідною інформацією поділився прес-центр Генштабу ЗСУ у традиційному вечірньому зведенні з фронту.

На Краматорському і Бахмутському напрямках рашисти намагалися зайняти більш вигідні рубежі і поліпшити тактичне становище в районах Бахмута, Зайцевого і Вершини. Штурми закінчилися втечею і втратами для противника.

"Ворог безуспішно намагався просунутися в напрямках населених пунктів Красногорівка, Авдіївка та Піски", — повідомили в Генштабі про ситуацію на Авдіївському напрямку.

ЗСУ також відбили черговий штурм неподалік від Мар'їнки і "змусили ворога тікати". Аналогічним чином закінчилася атака в напрямку Лозового.

Для виявлення позицій ЗСУ окупанти активно застосовували безпілотники. Вони вели повітряну розвідку в районах Гусарівки, Чепіля, Малих Проходів, Руської Лозової, Запоріжжя та Новоселівки Другої.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 5 серпня, ЗСУ звільнили два села на території Харківської області — Дмитрівку і Дібрівне. В процесі вдалося знищити багато піхоти і техніки ворога.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: