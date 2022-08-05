Сьогодні, 5 серпня, Збройні сили України відбили ворожі наступи у районах семи населених пунктів. В результаті всіх атак окупанти були змушені відійти з втратами.
Відповідною інформацією поділився прес-центр Генштабу ЗСУ у традиційному вечірньому зведенні з фронту.
На Краматорському і Бахмутському напрямках рашисти намагалися зайняти більш вигідні рубежі і поліпшити тактичне становище в районах Бахмута, Зайцевого і Вершини. Штурми закінчилися втечею і втратами для противника.
"Ворог безуспішно намагався просунутися в напрямках населених пунктів Красногорівка, Авдіївка та Піски", — повідомили в Генштабі про ситуацію на Авдіївському напрямку.
ЗСУ також відбили черговий штурм неподалік від Мар'їнки і "змусили ворога тікати". Аналогічним чином закінчилася атака в напрямку Лозового.
Для виявлення позицій ЗСУ окупанти активно застосовували безпілотники. Вони вели повітряну розвідку в районах Гусарівки, Чепіля, Малих Проходів, Руської Лозової, Запоріжжя та Новоселівки Другої.
Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 5 серпня, ЗСУ звільнили два села на території Харківської області — Дмитрівку і Дібрівне. В процесі вдалося знищити багато піхоти і техніки ворога.
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