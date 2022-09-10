Успіх операції в Харківській області став результатом правильного розрахунку Генштабу і серйозних прорахунків окупантів.

Битва у Харківській області спрямована на мінімізацію загрози обстрілів Росією багатомільйонного обласного центру.

Про це в інтерв'ю Юлії Латиніній розповів експерт Тарас Березовець.

Наступальна операція на Балаклію була проведена Генштабом в найоптимальніший момент, зазначив він.

"Ця операція йде всього кілька днів. Деякі наші бійці рухаються дуже швидко – і це стало шоком для росіян. Багато хто опинився в оперативному оточенні. Наша тактика успішна, тому що удари завдається не по тих напрямках, де ворог міг нас зустріти. Вони чекали з одного боку – вдарили з іншого... наступ прораховано ювелірно до, буквально, кожної хвилини", – пояснив Березовець.

За словами Березовця, у кожної операції є місце випадковості: "Ви зайшли туди, куди не очікували: несподівано одне забуксувалося, друге прорвалося. Що тоді робити? Відразу ж міняти напрямок, щоб третій підрозділ йшов туди, де вже, прикладом, є успіх".

"Успіх операції в Харківській області став результатом правильного розрахунку Генштабу і серйозних прорахунків (окупантів – ред.), допущених у військовому плануванні. Вдалося обдурити противника і завдати удару не там, де він того очікував. На Харківщині росіяни наступ проспали, вони його не чекали. Вони його чекали в іншому місці. Де? Думаю, здогадуєтеся", – додав експерт.

Березовець підкреслив, що наступ ЗСУ на Харківському напрямку "розвивається згідно з планами, розробленими верховним командуванням".

"Битва на Харківщині є однією з ключових битв цієї війни. Оскільки логістика, яка була тут розгорнута, і близькість до Харкова була однією з переваг нашого ворога. Російські окупаційні війська знаходяться менше 20 км до Харкова, і вони щодня його обстрілюють. Ключова мета – відсунути цю загрозу від Харкова. Прибрати один з найлегших способів терору цивільного населення", – сказав Березовець.

Війна в Україні: актуальні дані

ЗСУ пішли у контрнаступ на Херсонському та Харківському напрямках. 8 вересня Генштаб прозвітував про деокупацію низки сіл у Харківській області, а також міста Балаклії, яке було під контролем РФ 6 місяців.

Усього за три дні захисники просунулися під Харковом на 50 км углиб окупованих Росією територій. З 1 вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів української землі, зазначив президент Володимир Зеленський.

Після Балаклії, вважають аналітики з Інституту вивчення війни, українці можуть звільнити за 72 години і Куп'янськ – це важливий логістичний шлях, що забезпечує угруповання ворога на сході України.

На думку американського генерала Марка Міллі, контрнаступ ЗСУ досі поки що на ранніх стадіях, але вже помітний стійкий прогрес.

З початку повномасштабної війни ЗСУ знищили вже 51 900 окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: