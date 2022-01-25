Для цього українське керівництво має зробити відповідний запит.

Чехія може відправити в Україну своїх військових для оборони території від російського агресора.

Про це в інтерв’ю Nezávislý Deník повідомила міністр оборони Яна Чернохова.

Вона зауважила, що зараз країни Європи зосереджені на дипломатичному врегулюванні кризи на російсько-українському прикордонні, розглядають також нищівні санкції, що "не вигідні для жодної зі сторін".

"Проте Росія не зробила жодних кроків, щоби змінити ситуацію… Ніхто не знає, що вийде у фіналі", - зауважила політик.

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Чернохова уточнила, що Чехія готова надати військову допомогу Україні, зокрема передати 152 мм артилерійські боєприпаси.

"Україна – наш партнер. Партнер НАТО й партнер Чеської Республіки. У нас є спільна історія, обидві країни були під радянським владарюванням. Україна є гарним партнером НАТО. Україна заслуговує самостійно вирішувати власну долю. Якщо Чехію попросять прислати солдатів в Україну, ми готові це розглянути. У нас є воля допомогти Україні", - сказала глава оборонного відомства.

Загроза повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Командувач Операцією об'єднаних сил Олександр Павлюк назвав ймовірну дату нападу РФ на Україну - 20 лютого.

Раніше була інформація, що президент Китаю Сі Цзіньпін міг попросити президента РФ Володимира Путіна не нападати на Україну під час зимових Олімпійських ігор, щоб "не затьмарити подію". Однак у РФ це заперечують.

Водночас, США готують варіанти відповіді у разі вторгнення Росії в Україну. Серед них - перекидання військ у сусідні з Україною країни.