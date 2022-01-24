Китай підтримує політику ведення мирного діалогу.

У МЗС КНР спростували інформацію про звернення Сі Цзіньпіна до президента РФ Володимира Путіна з приводу ненападу на Україну.

Про це повідомляє ТАСС.

Офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь в Росії назвав подібну інформацію "чутками" і "абсолютною брехнею".

У МЗС КНР повідомили, що "це не тільки провокація, а й підрив Олімпіади".

Там також запевнили, що Китай підтримує політику ведення мирного діалогу.

"Ми виступаємо за те, щоб зацікавлені сторони шляхом переговорів і діалогу усували всі розбіжності, що стосуються ситуації навколо України", - сказав китайський дипломат.

Також в посольстві Китаю в Росії заявили, що подібні публікації про те, що нібито глава КНР Сі Цзіньпін попросив Володимира Путіна не нападати на Україну є "фейком і провокацією".

Як повідомляв УНІАН, раніше з'явилася інформація, що президент Китаю Сі Цзіньпін міг попросити свого російського колегу Володимира Путіна не нападати на Україну під час Зимових Олімпійських ігор, щоб "не затьмарити" їх.

Можливе вторгнення РФ в Україну

Нагадаємо, восени 2021 року у ЗМІ почала з’являтися інформація, що влада Росії перекинула багато військових та техніки до кордону з українською державою.

Україна, США й низка інших західних країн припустили, що РФ готується до вторгнення. Москва відкинула звинувачення й зажадала від Штатів й НАТО "гарантій безпеки", зокрема, відмовитися від розширення Альянсу на схід.

У Альянсі стверджували, що не відмовляться від політики "відкритих дверей".

22 січня цього року в Україну прибув літак з першою з кількох партій пакету безпекової допомоги, нещодавно ухваленої Джо Байденом, а 23 січня - друга партія військової допомоги від США.

23 січня Державний департамент США санкціонував добровільний від'їзд своїх співробітників і розпорядився про від'їзд відповідних членів сім'ї з посольства в Києві.