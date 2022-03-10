Омбудсмен вчергове закликала закрити небо над Україною.

З початку вторгнення Росії в Україну загинула 71 дитина та отримали поранення понад 100 дітей.

Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Станом на 11 годину 10 березня з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинула 71 дитина та отримали поранення понад 100 дітей", - зазначила вона.

Зокрема, у місті Малин Житомирської області внаслідок авіаційного удару зруйновано 7 приватних одноповерхових житлових будинків, загинуло 5 осіб, з них троє дітей (п’ятирічна дівчинка та двоє дітей 2021 року народження).

На Харківщині 16-річний юнак загинув під час обстрілу на ринку у селищі Жуковського.

Крім того, вночі в результаті чергового артилерійського обстрілу у селі Слобожанське Ізюмського району на Харківщині ворожий снаряд влучив до приватного житлового будинку. Під завалами загинули 4 людини: 2 жінки та 2 дітей, 5-річній дівчинці вдалося вижити.

Водночас в Ірпені Київської області 10-річна дівчинка отримала наскрізне уламкове поранення і наразі перебуває у лікарні у важкому стані.

"За військове вторгнення РФ до України, дії російських бойовиків, порушення всіх Женевських конвенцій Україна платить непомірну ціну – життя своїх дітей, майбутнє нашого народу. Наполягаю, країни НАТО, допоможіть припинити російський тероризм – закрийте небо над Україною", - вчергове закликала омбудсмен.

Як раніше повідомляв УНІАН, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що за 9 березня вдалося вивезти понад 40 000 жінок та дітей зі всіх куточків України.

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