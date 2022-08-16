Поблизу окупованого Джанкоя сьогодні вранці 16 серпня прогриміли вибухи, внаслідк яких було пошкоджено трансформаторну станцію.

Трансформаторна станція поблизу Джанкоя, на якій сьогодні сталася пожежа, могла б використовуватися для постачання електроенергії із Запорізької АЕС до Криму.

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі інформаційного телемарафону.

"Що таке трансформаторна станція? Вони (окупанти - УНІАН) для того й вкрали Запорізьку АЕС, щоб саме через Джанкой кидати електроенергію на Крим... Я вважаю, що це кармічна відплата. Все, що крадене, воно не приносить достатку", - прокоментував він.

Вибухи у Криму: що сталося під Джанкоєм

Під Джанкоєм рано вранці 16 серпня сталися вибухи. Спочатку посібники окупантів розповідали про пожежу на електричній підстанції.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомляв, що горить російська військова частина у селищі Азовське Джанкойського району.

За словами Міноборони РФ, на півострові поблизу Майського було "загоряння" у військовій частині на території обвалованого майданчика тимчасового зберігання боєприпасів. А пізніше російська сторона назвала вибухи результатом диверсії. Під час "бавовни" було пошкоджено трансформаторну станцію.

Згодом видання NYT повідомило, що вибухи на військовому складі біля Джанкоя влаштував "елітний український підрозділ".