За її словами, 29 грудня Південь зачепило досить потужно, а сьогодні там ракети фактично не фігурували.

Керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк пояснила, яку тактику російські окупанти застосували під час масової ракетної атаки сьогодні, 2 січня, та чи схожі траєкторії ракет з тими, що були 29 грудня. Про це вона розповіла в прямому ефірі телеканалу "Київ".

"Очевидно, що навіть по ушкодженням маршрути були трошки інші. Тому що дійсно ця атака була спрямована дещо на інші регіони України. Якщо минулого разу, 29 грудня, Південь зачепило досить потужно, то цього разу тут ракети фактично не фігурували. Дуже мала кількість ракет дуже швидко проходила нашу зону відповідальності і фактично не було навіть часу зреагувати на їх знищення", - заявила Гуменюк.

Але, за її словами, система протиповітряної оборони всієї країни працювала в насиченому і інтенсивному режимі, оскільки дійсно розуміли, що маршрути прямування ракет можуть бути дуже складними.

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Масована атака РФ 2 січня - деталі

Вранці, 2 січня, російські окупанти атакували територію України "Кинджалами" та іншими ракетами. Відбулось падіння уламків та загоряння будівель у декількох районах Києва. Особливо тяжкі наслідки у Солом'янському районі, де сталося загоряння багатоповерхівки.

Під час сьогоднішньої ракетної атаки протиповітряна оборона столиці збила понад 6 десятків ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток Х-47М2 "Кинджал".

Внаслідок ранкової ракетної атаки РФ, що спричинила загоряння багатоповерхівки у Солом’янському районі, вже відомо про майже 50 постраждалих людей, дві особи загинуло.

Також Росія завдала ракетного удару по центру Харкова. Наразі відомо про загибель 91-річної жінки та 47 постраждалих, серед яких – діти.

Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, інша цивільна інфраструктура, автомобілі.

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