Щодня в маленьких населених пунктах фактично бої ведуться за кожну посадку, за десятки метрів окопів.

На Бахмутському напрямку противник ні на мить не припиняє обстрілів вже багато місяців, маючи перевагу в кількості боєприпасів, бомбардує тили, колись мирні населені пункти.

Офіцер артилерії 4 бригади Національної гвардії України "Рубіж" Володимир Назаренко (позивний "Сонечко") розповів, що ворог фактично тисне по всій лінії фронту, пробує атакувати малими групами. Він зазначив, що росіяни намагаються просуватися на Куп’янськ, в сторону Лимана, вже не перший місяць важка ситуація під Білогорівкою.

"Надзвичайно важка ситуація під Богданівкою, Іванівське. Ворог пробує просуватися на Часів Яр. Так само намагається противник відбити звільнені Силами оборони території під Кліщіївкою. Тактика ворога полягає в тому, щоб знайти слабке місце в обороні, але це йому не вдається. Щодня в цих маленьких населених пунктах фактично бої ведуться за кожну посадку, за десятки метрів окопів. Ворог намагається малими групами просуватися в кількох місцях одночасно. Для цього просування концентрують величезні вогневі потужності, якими фактично бомбардують тили. Ворог намагається корегувати свою артилерію під коптери", - розповів Назаренко в ефірі телемарафону.

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Офіцер зазначає, що попри те, що у ворога перевага в боєприпасах, вони прекрасно розуміють, що радянська артилерів не є така точна, як та, яку Україні дають західні партнери. За його словами, хоч в Сил оборони менше боєприпасів, але є чітке розуміння, що пріоритет – це контрбатарейна боротьба, щоб якомога швидше виявити і відпрацювати по ворожих гарматах, по малих групах ворога, які часто йдуть під прикриттям бронетехніки та танків.

При цьому захисник України вказав, що ворог активно використовує БПЛА, доволі часто використовують і керовані авіабомби.

Бої під Бахмутом - останні новини

Начальниця служби зв’язків з громадськістю 80-ї ОДШБр Уляна Созановська сьогодні розповіла, що ситуація на Бахмутському напрямку залишається доволі напруженою, ворог починає застосовувати все більше сил та засобів і починає просуватися до міста Часів Яр. Але ворогу протистоять бійці Сил оборони.

Созановська зазначила, що ділянка фронту є нестабільною, тому зараз характеризувати дії в населеному пункті Іванівське не можливо – там ситуація є досить напруженою та змінюється.

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