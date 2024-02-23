Площа пожежі становить приблизно 250 м. кв.

У Росії заявили, що в Краснодарському краї впали два "літальних апарати". Про збиття літака дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50 окупанти мовчать.

Увечері в п'ятницю, 23 лютого, єдина чергово-диспетчерська служба Канівського району повідомила, що близько 20:00 в районі хутора Трудова Вірменія сталося падіння двох літальних апаратів.

"Рятувальниками встановлено, що горить літальний апарат і очерет, площа пожежі приблизно 250 м.кв. загрози житловим будинкам немає, постраждалих серед жителів хутора також немає. До ліквідації пожежі залучено 40 осіб та 14 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні.

Україна збила другий А-50: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері Збройні Сили України збили дорогий російський літакАа-50. Очевидці зняли на відео момент попадання ракети в літак, до цього він відстрілював теплові пастки, але безуспішно.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив факт ураження літака, а також подякував розвідці та всім причетним за успішну роботу.

Як відомо, базова вартість А-50 оцінена в 330 мільйонів доларів, проте модернізовані версії коштують набагато дорожче.

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