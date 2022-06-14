В результаті атак росіян страждають цивільні місцеві мешканці.

Центр з протидії дезінформації при РНБО назвав кілька причин зростання кількості обстрілів в окупованому Донецьку та в інших населених пунктах на Донбасі з боку російських гібридних сил.

Про це йдеться у Telegram Центру.

Фахівці наголосили, що фейковими звинуваченнями України в обстрілах окупованого Росією міста ворог продовжує спроби дискредитації ЗСУ.

Цьому є декілька причин, розповіли у Центрі.

"По-перше: провокація допоможе залучити колаборантам додаткову зброю і військову допомогу Росії. По-друге: мотивація більшості солдат ОРДЛО практично нульова і вони не розуміють чиї інтереси відвойовують, тому обстріл Донбасу стане для них додатковою мотивацією і розумінням того, що вони правильно вчиняють, воюючи з Україною", - вважають експерти.

Що передувало

Протягом кількох останніх днів зросла кількість обстрілів російських сил окупованого Донецька, під вогонь ворога потрапляють цивільні об'єкти.

В результаті атак росіян страждають цивільні місцеві мешканці.

На тлі ескалації бойових дій у місті ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін закликав російського президента Володимира Путіна забезпечити бойовиків додатковими "союзницькими військами".

Російські війська зосередили зусилля на захопленні Донецької та Луганської областей.

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