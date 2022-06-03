Дві людини отримали поранення у Соледарі, ще одна - у Василівці.

На Донеччині не вщухають ворожі обстріли. З початку доби внаслідок обстрілів російських окупантів троє цивільних зазнали поранень.

Про це у Telegram повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Обстріли були у Соледарі та Василівці. Інформацію про кількість поранених та загиблих у Волновасі та Маріуполі встановити неможливо.

"За 3 червня внаслідок російських обстрілів троє цивільних одержали поранення: 2 у Соледарі та 1 у Василівці. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - заявив Кириленко.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Донбасі українські військові відбили 9 атак росіян. Окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, убивши чотирьох цивільних.

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