У Чорному морі перебуває два ракетоносії РФ.
Про це повідомляє прес-центр командування Військово-морських сил ЗСУ. Зазначається, що станом на ранок 3 квітня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають п’ять ворожих кораблів. Серед них - два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп - до 12 ракет.
В Азовському морі наразі перебуває один ворожий корабель, у Середземному - до семи російських кораблів, з них три - носії "Калібрів", загальний залп яких - до 20 ракет.
Ситуація у Чорному морі - зараз це варто знати
У Чорному морі 1 квітня знаходилися три ракетоносії супротивника - два надводні, а також один - підводний.
Російські загарбники вже не раз обстрілювали Україну ракетами з Чорного моря. Вороги, зокрема, здійснювали масовані ракетні удари. Варто зазначити, що станом на 3 квітня в Україні ліквідували 911 крилатих ракет супротивника.