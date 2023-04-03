Ворог може випустити понад 10 крилатих ракет з кораблів, розміщених у Чорному морі.

У Чорному морі перебуває два ракетоносії РФ.

Про це повідомляє прес-центр командування Військово-морських сил ЗСУ. Зазначається, що станом на ранок 3 квітня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають п’ять ворожих кораблів. Серед них - два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп - до 12 ракет.

В Азовському морі наразі перебуває один ворожий корабель, у Середземному - до семи російських кораблів, з них три - носії "Калібрів", загальний залп яких - до 20 ракет.

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Ситуація у Чорному морі - зараз це варто знати

У Чорному морі 1 квітня знаходилися три ракетоносії супротивника - два надводні, а також один - підводний.

Російські загарбники вже не раз обстрілювали Україну ракетами з Чорного моря. Вороги, зокрема, здійснювали масовані ракетні удари. Варто зазначити, що станом на 3 квітня в Україні ліквідували 911 крилатих ракет супротивника.

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