На нашій землі знищили ще один танк супротивника.

Російські загарбники в Україні за минулу добу, 2 квітня, зазнали серйозних втрати - знищено 610 осіб.

Загальні втрати супротивника в нашій державі "перескочили" нову психологічну позначку - тепер вони становлять 175 160 окупантів, повідомив на своїй сторінці у Facebook Генеральний штаб Збройних сил України.

За його даними, також ліквідовано один ворожий танк, 7 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем, 1 засіб протиповітряної оборони, 13 дронів оперативно-тактичного рівня, 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 2 одиниці спеціальної техніки.

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Генштаб ЗСУ вранці 3 квітня повідомляв, що російські окупанти на українській землі понад 70 разів атакували наших воїнів на Авдіївському, Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках й зазнали провалів. В епіцентрі бойових дій знаходилися Бахмут, Авдіївка й Мар’їнка.

Супротивники зазнають величезних втрат. Загальні втрати РФ в Україні на 2 квітня становили становили приблизно 174 550 загарбників.

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