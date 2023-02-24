Громадянин РФ перебрав з алкоголем і взяв участь у бійці.

Колишнього командира ПВК "Вагнер" Андрія Медведєва затримали норвезькі правоохоронці після того, як він взяв участь у бійці. Як повідомляє телеканал TV2, після надмірної кількості спожитого алкоголю він втратив контроль над своїми діями.

У ніч на середу Медведєв поблизу одного з пабів в Осло взяв участь у бійці з іншою особою. На виклик прибули поліцейські і спробували затримати росіянина.

"Він каже, що сталося непорозуміння після вживання алкоголю, і він не зрозумів, що сталося, коли на місце події прибула поліція", - сказав правозахисник Андрія, адвокат Брінюльф Ріснес.

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Колишній "вагнерівець" опирався при затриманні. Згідно з інформацією прокуратури, він вдарив одного або кількох офіцерів поліції ногою. Медведєва будуть звинувачувати не лише за бійку поблизу пабу, а й за нанесення ушкоджень державним службовцям.

Після допиту, у середу 22 лютого, росіянина відпустили з-під варти. Слухання у суді щодо цієї події відбудеться 25 квітня.

Нагадаємо, що Медведєв, як він сам заявив, є колишнім командиром ПВК "Вагнер". Після чотирьох місяців конткратної служби у війську окупанта Медведєв втік з Росії, незаконно перетнувши норвезький кордон. У Норвегії росіянин попросив політичний притулок. В Осло йому не відмовили, а також заявили, що забезпечать конфіденційність інформації щодо перебування Медведєва.

Росіянин розповідав про страти "вагнерівців" та про те, що за відмову воювати у ПВК Пригожина можуть вбити. Зокрема росіянин записав відеозвернення зі зізнаннями щодо дій серед "вагнерівців". Також Медведєв давав інтерв'ю західним ЗМІ.

Що відомо про страти в ПВК "Вагнера"

"Вагнерівці" стратили кувалдою колишнього ув'язненого Євгенія Нужина, який побував в українському полоні.

Напередодні також з'явилося відео, на якому показано, як під Бахмутом "вагнерівці" зарубали свого командира.

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