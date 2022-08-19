Проросійський активіст також поширював контент про нібито депортацію українців з Польщі.

У Польщі спростували чергову брехню Росії і зазначили, що "документи" щодо перейменування вулиць у Варшаві – фейк.

"МЗС Польщі повідомляє, що листи, які поширюють від їхнього імені та імені українського МЗС, – це підробка. Йдеться про "документ", в якому Україна нібито "просить Польщу назвати вулицю у Варшаві на честь Степана Бандери, мотивуючи це тим, що там розташоване посольство рф"", - йдеться у повідомленні ГУР Міноборони України.

За даними оборонного відомства, фейкову інформацію поширив у Telegram проросійський активіст. Як зазначили у польському МЗС, він також поширював контент про нібито депортацію українців з Польщі.

Нагадаємо, також росіяни поширюють фейк про масштабну провокацію України на Запорізькій АЕС.

Так, колаборанти - "керівники" тимчасово окупованих територій Запорізької області заявили: "влада України готує масштабну провокацію на Запорізькій АЕС, щоб шантажувати Європу загрозою ядерної катастрофи, а Київ навмисно намагається поцілити у сховище ядерних відходів на ЗАЕС, щоб спровокувати вибух "брудної бомби".

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