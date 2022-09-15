Марія Захарова відзначилася цинічною заявою.

Прес-секретар Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова цинічно відреагувала на те, що делегацію РФ не запросили на церемонію прощання з Єлизаветою II.

Захарову цитує офіційний сайт МЗС Росії.

"Розглядаємо цю британську спробу використати національну трагедію, яка торкнулася серця мільйонів людей у всьому світі, з геополітичною метою для зведення рахунків з нашою країною в дні жалоби як глибоко аморальну", - сказала Захарова.

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Далі речниця похвалила Єлизавету II за те, що та боролася проти нацизму. Але Захарова помилково у ряди нацистів записала Бандеру й Шухевича.

"Це особливо по-блюзнірськи перед пам'яттю Єлизавети II, яка, як відомо, служила в роки Другої світової війни в лавах територіальної оборони британських збройних сил, які билися з нацистами та їхніми українськими посібниками - Степаном Бандерою та Романом Шухевичем", - зазначила офіційна особа МЗС РФ.

Як раніше повідомляв УНІАН, 8 вересня у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великобританії Єлизавета II. Після смерті монарха в країні почався десятиденний траур.

Наступного дня новий король Великобританії Чарльз III виступив з першим телевізійним зверненням до нації, в якому розповів про свою матір – королеву Єлизавету II, а також пообіцяв продовжувати її шлях.

А 10 вересня Чарльза III офіційно проголосили королем Великої Британії на історичній церемонії в Сент-Джеймському палаці.

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