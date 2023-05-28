Вони самовільно залишили бойові позиції в Бахмуті та Лисичанську.

Російські окупанти продовжують тікати з військових частин. У окупованому Лисичанську в Луганській області дезертирували близько 80 російських загарбників, а в районі Бахмута на Донеччині – близько 30 осіб з ПВК "Вагнер", повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"У Лисичанську Луганської області дезертирували близько 80 осіб з підрозділу "Шторм-z" російських окупаційних військ. Вони самовільно залишили бойові позиції. Також, в районі Бахмута, дезертирували близько 30 осіб з ПВК "Вагнер", які також самовільно залишили бойові позиції, викравши військову техніку", - йдеться у повідомленні.

Дезертирство в армії РФ - що повідомлялося

У лавах окупантів дедалі частіше трапляються випадки дезертирства, хоча росіяни вдавалися до погроз та залучали Росгвардію і ФСБ у спробах зупинити це.

Відео дня

В квітня близько 50 окупантів втекли зі Старобільського району Луганської області до Росії.

Цього тижня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що близько 20 колишніх ув'язнених, які вступили до лав окупантських військ, втекли, вкравши КамАЗ. Російські ЗМІ повідомили про втечу сімох окупантів, яких зрештою затримали на території Луганської області в стані алкогольного сп'яніння, та щонайменше десятьох розшукуваних.

Вас також можуть зацікавити новини: