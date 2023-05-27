Російські пропагандисти повідомляють, що одного з втікачів застрелили товариші по службі.

Вранці Генштаб ЗСУ повідомив, що цього тижня близько 20 колишніх ув'язнених, які вступили до лав окупантських військ, втекли, вкравши КамАЗ. Тепер російські пропагандисти заявляють про втечу ще кількох "воїнів".

Пропагандистське агентство ТАСС заявляє, що семеро військовослужбовців з числа колишніх ув'язнених, які воювали у складі так званої "ДНР", самовільно залишили частину в районі окупованого в січні 2023 року Соледара в Донецькій області.

За інформацією російських силовиків, колишні зеки втекли разом зі зброєю. Трьох з них затримали в районі Брянки на тимчасово окупованій території Луганської області. Згодом були затримані ще двоє.

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Повідомляється, що втікачів знайшли на території місцевого кафе в стані алкогольного сп'яніння. Ще одного товариша по службі нібито застрелили через те, що він хотів здатися в полон.

Дезертирство в армії РФ - що повідомлялося

Протягом останніх місяців у лавах окупантів дедалі частіше фіксують випадки дезертирства. Щоб запобігти втечі росіяни вдавалися до погроз, відправляли Росгвардію і ФСБ в тимчасово окуповані південні регіони України.

Наприкінці квітня стало відомо, що близько 50 окупантів втекли зі Старобільського району Луганської області до Росії.

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