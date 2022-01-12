Дані обіцяють оновлювати.

За дислокацією російських військ вздовж кордону з Україною та на окупованих територіях Донбасу можна слідкувати на інтерактивній карті.

Її створило "Радіо Донбас.Реалії", зібравши усі відкриті дані про скупчення військ. Також журналісти позначили місця тренувань та зберігання зброї, знайдені на окупованому Донбасі впродовж останніх років.

Крім того, з карти можна перейти на:

публікації про кожен із цих полігонів, де є інформація про види техніки та озброєння, які там зберігаються;

на супутникові знімки, отримані західними медіа від компанії Maxar Technologies;

відео перекидання техніки, яке люди публікували у мережі.

Карту мають намір оновлювати з появою свіжих даних.

Загроза повномасштабного нападу Росії

З листопада 2021 року міжнародна спільнота занепокоєна тривожними переміщеннями російських військ вздовж кордону України, що схоже на підготовку до повномасштабного наступу на країну.

За оцінками західних розвідданих, Путін може залучити до нападу на Україну 100 тисяч військових, а саме вторгнення може відбутися вже взимку 2022 року.

У зв’язку з ризиком ескалації на російсько-українському прикордонні президент США Джо Байден неодноразово спілкувався з російським главою Володимиром Путіним, проте це не допомогло зменшенню градусу напруги.

На тлі загрози чергового нападу Путін висунув вимоги щодо невступу України в НАТО, які Кремль назвав "гарантіями безпеки". Росія стверджує, що війська Альянсу в Східній Європі нібито загрожують її нацбезпеці.