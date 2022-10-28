Батько дітей категорично відмовлявся евакуюватися, а потім його вбило уламками ворожого снаряду.

У Донецькій області внаслідок російської агресії осиротіли двоє дітей. Братик та сестричка дивом вижили та не постраждали, проте втратили батька. Дітей евакуювали у безпечне місце.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Донецькій області.

Родина жила у селі Торське Лиманської громади. Це село майже щодня обстрілюють рашисти. Правоохоронці неодноразово приїжджали до родини з проханням евакуюватися. 51-річний батько виховував дітей (9-річного хлопчика та 10-річну дівчинку) самотужки, його дружина померла 4 роки тому. Чоловік категорично відмовлялся від евакуації, в останній раз поліція приїжджала до нього тиждень тому.

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"Волонтери пропонували главі сім’ї житло і навіть роботу в іншому регіоні України. Також ми пообіцяли, що діти будуть проживати і навчатися в комфортних умовах. Але чоловік написав нам офіційну відмову. А ввечері зателефонували місцеві мешканці та повідомили, що батька родини не стало", - розповів т. в. о. начальника відділу поліції №3 у Лимані Ігор Угнівенко.

Коли окупанти знову відкрили вогонь, одним зі своїх снарядів вони поцілили у подвір'я родини. У той момент на вулиці був батько, якого зачепило уламками. Чоловік отримав травми та загинув на місті. Діти дивом не постраждали, вони знаходилися у будинку.

"До нас у двір потрапив снаряд. Тато в цей час був на вулиці, він саме збирався зайти до будинку, але не встиг, його вбило. Ми дуже злякалися і сховалися", - розповів 9-річний Андрій, який осиротів через рашистів.

Дітей до себе забрали сусіди, саме вони звернулися до поліції з проханням їм допомогти. Коли правоохоронці та волонтери приїхали до братика до сестрички, вони злякалися. Дівчинка не хотіла їхати та дуже боялася, що їх відвезуть до дитячого будинку. Проте волонтери знайшли потрібні слова та запевнили дітей, що з ними буде усе добре.

"Рятівники виїхали двома машинами. В одній везли дітей, в іншій – труп батька, аби не травмувати малечу. Пізніше волонтери повернулися за речами Андрія та Олі. Наразі діти перебувають у Покровському районі, їх забрала до себе рідна тітка. У жінки також є дитина, тому ювенальні поліцейські запропонували родині евакуюватися, оскільки на Донеччині зараз небезпечно, а діти вже і так пережили достатньо горя. Зараз соцслужби підшукують для сім’ї житло у більш безпечному регіоні країни", - додали у поліції.

РФ вбиває українців: воєнні злочини окупантів

Нещодавно УНІАН вже повідомляв, що у Бахмуті врятували хлопчика, його батько та вагітна матір загинули під обстрілом. Дитина знає про смерть родини. Поліції вдалося вивезти хлопчика, нині він у безпеці.

У Херсонській області ворог розстріляв авто з цивільними. Рашисти вбили батька й сина та поранили дівчинку. Нещодавно також стало відомо, що на Київщині знайшли тіло ще одного вбитого росіянами мирного жителя. Він загинув, коли їхав велосипедом до сестри.

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