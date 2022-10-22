48-річний житель села Діброва з кінця березня 2022 року вважався зниклим безвісти.

У лісі поряд із селищем Клавдієво-Тарасове у Київській області знайшли тіло вбитого російськими окупантами мирного жителя.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Поліцейські Київщини встановили, що чоловік отримав кілька кульових поранень в область серця і ноги. В одязі загиблого знайшли документи на ім'я 48-річного жителя села Діброва: чоловік з кінця березня перебував у розшуку як безвісти зниклий", – зазначив Нєбитов.

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За свідченнями рідних, під час окупації місцевий житель поїхав велосипедом провідати сестру і не повернувся.

"Шлях загиблого пролягав саме через ворожі позиції. Дружина впізнала на виявленому одяг, який був на чоловікові в день зникнення", – повідомив очільник поліції області.

Наслідки окупації Київської області

О 3:40 ночі 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, атакувавши одразу з кількох напрямків. В тому числі окупанти пішли в наступ на Київ з території Білорусі.

Вже наприкінці лютого російські військові зайшли в чимало населених пунктів Київської області, зокрема, до Бучанського та Макарівського районів. Місцеві жителі провели в окупації більше місяця, поки Київщину повністю не звільнили 2 квітня 2022 року.

Після видворення окупантів світ побачив на Київщині жахливу картину: масові поховання, жорстокі вбивства, згвалтування, сліди тортур, руйнування та розкрадання.

20 жовтня очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що на Київщині в цілому знайдено 1 тис. 365 вбитих мирних жителів під час окупації регіону.

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