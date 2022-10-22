У лісі поряд із селищем Клавдієво-Тарасове у Київській області знайшли тіло вбитого російськими окупантами мирного жителя.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
"Поліцейські Київщини встановили, що чоловік отримав кілька кульових поранень в область серця і ноги. В одязі загиблого знайшли документи на ім'я 48-річного жителя села Діброва: чоловік з кінця березня перебував у розшуку як безвісти зниклий", – зазначив Нєбитов.
За свідченнями рідних, під час окупації місцевий житель поїхав велосипедом провідати сестру і не повернувся.
"Шлях загиблого пролягав саме через ворожі позиції. Дружина впізнала на виявленому одяг, який був на чоловікові в день зникнення", – повідомив очільник поліції області.
Наслідки окупації Київської області
О 3:40 ночі 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, атакувавши одразу з кількох напрямків. В тому числі окупанти пішли в наступ на Київ з території Білорусі.
Вже наприкінці лютого російські військові зайшли в чимало населених пунктів Київської області, зокрема, до Бучанського та Макарівського районів. Місцеві жителі провели в окупації більше місяця, поки Київщину повністю не звільнили 2 квітня 2022 року.
Після видворення окупантів світ побачив на Київщині жахливу картину: масові поховання, жорстокі вбивства, згвалтування, сліди тортур, руйнування та розкрадання.
20 жовтня очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що на Київщині в цілому знайдено 1 тис. 365 вбитих мирних жителів під час окупації регіону.