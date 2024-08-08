Соратник Володимира Путіна стверджує, що "робить висновки" і знову вибухнув погрозами.

Колишній президент РФ, чинний заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв прокоментував ситуацію в Курській області, де тривають бої - закликав захопити Одесу і Київ.

Він знову назвав українців "нацистами" і "терористами", їхніх західних союзників - "англійськими виродками" і стверджує, що ресурси ЗСУ вичерпуються.

За його словами, Сили оборони, зайшовши на територію Курської області, намагаються розрідити бойові порядки РФ на основній лінії протистояння, відтягнувши частину сил до Курська і Бєлгорода.

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Він закликав "винести серйозний урок" з того, що відбувається, а також "нещадно розгромити і знищити ворога".

"Є ще один важливий політичний і правовий наслідок того, що сталося. З цього моменту СВО має набути відкрито екстериторіального характеру. Це вже не просто операція з повернення наших офіційних територій і покарання "нацистів", - написав Медведєв у своєму Телеграм-каналі.

При цьому він повторив заклик, який уже неодноразово проговорювали кремлівські лідери, - захоплення всієї території України.

"Можна і потрібно йти на землі поки що існуючої України. До Одеси, до Харкова, до Дніпропетровська, до Миколаєва. До Києва і далі. Не повинно бути жодних обмежень у сенсі якихось кимось визнаних кордонів... І про це тепер можна і потрібно говорити відкрито, без сорому і дипломатичних реверансів", - заявив Медведєв.

Він додав, що "терористична операція бандерівців" повинна зняти з "цієї теми" будь-які табу. Водночас Медведєв не уточнює, про які "табу" йдеться.

"Ми зупинимося тільки тоді, коли вважатимемо для себе це прийнятним і вигідним", - акцентував Медведєв.

Бої в Курській області

Нагадаємо, 6 серпня стало відомо про новий "прорив" українсько-російського кордону в районі Курської області РФ. Повідомлялося про поранення і взяття в полон російських окупантів, а також знищення військової техніки противника.

Військовий оглядач Костянтин Машовець вважає, що, рано чи пізно, Росія буде змушена підтягнути туди війська з інших операційних напрямків, і, цілком можливо, - залишки своїх стратегічних резервів, приготованих на серпень-вересень.

Навіть із цього погляду операція ЗСУ в прикордонній Курській області вже виправдана. Наразі, за інформацією експерта, для прикриття кордону російське командування почало переміщати частину сил з Вовчанського напрямку.

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