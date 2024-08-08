США продовжуватимуть підтримувати Київ у його зусиллях із захисту своєї території.

Сполучені Штати Америки не знали про операцію в Курській області заздалегідь, але Білий дім звернеться до України, щоб дізнатися про її деталі та мету.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан Пʼєр на брифінгу. Вона не розкривала, чи застосовують ЗСУ для цієї атаки американську зброю. Однак П'єр нагадала, що політика США стосовно заборони ударів по РФ залишається незмінною.

За словами речниці Білого дому, Україна має право захищатися від російської агресії і США продовжуватимуть підтримувати Київ у його зусиллях.

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"Треба пам’ятати, що в цьому регіоні (Курській області, - УНІАН. є російські війська. Вони там знаходяться, атакують з цього регіону Україну. Не можна про це забувати... Ми продовжуватимемо це робити (підтримувати Україну, - УНІАН). А вони вживатимуть дій в межах здорового глузду, щоб захистити себе від цих атак", - підсумувала П'єр.

Бойові дії в Курській області - деталі

6 серпня стало відомо про новий "прорив" українсько-російського кордону в районі Курської області. У Генеральному штабі ЗСУ це не коментували. При цьому джерело в ГУР повідомило NV, що в цих діях точно не задіяні бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі ЗСУ.

У середу на засіданні уряду президент Росії Володимир Путін назвав атаку України "масштабною провокацією". Потім він зустрівся з вищими посадовими особами з питань оборони і безпеки.

Головний російський воєначальник, генерал Валерій Герасимов, по відеозв'язку повідомив, що 1000 українських військових перетнули кордон рано вранці у вівторок.

The Wall Street Journal пише, що українська армія дивує Росію перетином кордону.

The Telegraph зазначає, що у РФ бояться, що Україна залучить F-16 до операції під Курськом.

Аналітик Forbes Девід Екс вважає це вторгнення "безглуздим і марним", наголошуючи, що сили, задіяні в прориві російського кордону, більше стали б у пригоді на сході, де ЗСУ відступають під російським натиском.

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