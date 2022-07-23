Ворог до кінця липня планує сформувати 16 нових батальйонів.

Після п'яти місяців повномасштабного вторгнення в Україну Росія активно формує нові батальйони і створює ще один корпус.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький, повідомляє "Радіо Свобода".

Як зазначив Скібіцький, РФ до кінця липня планує сформувати 16 нових батальйонів.

"Близько 50 суб'єктів РФ отримали наказ на формування таких батальйонів, чисельність різна — 500-600 осіб. Ми чітко знаємо, що на сьогодні вже сформовані вісім батальйонів. Планується сформувати до кінця місяця ще вісім батальйонів, це буде 16 батальйонів. За нашими оцінками, близько чотирьох тисяч осіб у кожному регіоні, в тому числі в Криму буде такий батальйон. Москва. Санкт-Петербург - всі суб'єкти РФ", - зазначив Скібіцький

Формування батальйонів відбувається через військкомати та знаходиться під контролем держави.

"Озброєння, формування, бойове злагодження, і відповідно, вже застосування на фронті на нашій території", - сказав Скібіцький.

Він також зазначив, що Росія зараз формує ще один корпус в Нижегородській області – це від 10 до 15 тисяч осіб.

"Йде формування і бойове узгодження, що стосується створення нового об'єднання. Ми не виключаємо, що воно буде перекинуто на нашу територію", — сказав представник ГУР.

Війна в Україні та ворожі батальйони:

19 липня 2022 року військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що російське командування збирає "шлункові батальйони" на старому озброєнні.

"Це термінологія часів Другої світової. У Гітлера називали останню хвилю мобілізації "шлунковими батальйонами", тому що вони найбільше страждали на хвороби шлунка, споживаючи в польових умовах армійську їжу. Ці дядьки, яких показує російське телебачення, мої ровесники. Мені вже за 50. Це деградація особового складу", - заявив Жданов.

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