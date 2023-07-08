Воїн зізнався, що їм обіцяли кілька місяців полону, але це був дуже важкий шлях.

Вихід з "Азовсталі" для оточених українських воїнів був дуже важким у моральному сенсі. "Азовець" Святослав Сірий пригадав, що це була сумна звістка. Йому повідомили про це у медичному бункері.

Як зазначив Сірий в інтерв'ю порталу Tvoemisto.tv, у полон було йти страшно. Воїн впевнений, що страх був у кожного з побратимів.

"Було страшно, нема що приховувати. Хто говорить, що не боїться, каже неправду. Бояться всі, але комусь страх заважає робити свою роботу, а комусь – ні. Сумна звістка була, коли через медичний бункер нам повідомили, що ми здаємося в полон. До цього моменту було зрозуміло, що, напевне, так воно і буде, але ми все ще сподівалися на кращі варіанти домовленостей – екстракцію (переміщення людей із підконтрольної ворогові території в безпечну зону – УНІАН) або евакуацію в Енергодар. Звичайно, надіялися на деблокаду. Бо ти хочеш надіятися на це, але всередині розумієш, що то неможливо", - розповів Сірий.

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Воїни сподівалися на створення демілітаризованої зони, де можна було б очікувати обміну, але їм сповістили, що повезуть в Оленівку Донецької області.

"Азов" не хотів здаватися, але нам давали гарантію, що полон триватиме три-чотири місяці, що спочатку обміняють солдатів, сержантів, а потім офіцерів. Вирішили, що будемо виходити, якщо є такий наказ, якщо домовлялося вище керівництво держави, то, мабуть, варто мати довіру. Довірилися… Жодної домовленості, окрім того що ми вийдемо з "Азовсталі" живі, виконано не було", - зазначив він.

З "азовцями" також були прикордонники, хлопці з 36-ї окремої бригади морської піхоти та інші. Атмосфера серед війська була різною. Сірий пригадав, що дехто з воїнів тішився виходу із оточеного заводу, хтось грав на гітарі, а в "азовців" було жахливе відчуття, що вони здаються ворогові.

"Хвилювання, страх, сумніви, сором. Відчуття сорому переслідувало нас від звістки про вихід до самого виходу. Із першої секунди, як ми виїхали в Оленівку, було зрозуміло, що всі домовленості залишилися на "Азовсталі", під бетоном і залізом. Далі почався найважчий шлях", - зазначив Сірий.

Фортеця "Азовсталь"

Близько двох місяців захисники "Азовсталі" в Маріуполі героїчно тримали оборону, відволікаючи на себе сили противника і не даючи йому рухатися на інші напрямки. Військові чинили опір практично без постачання зброї та продовольства.

Російські окупанти знищували "Азовсталь", випускаючи по території меткомбінату ракети і скидаючи бомби, стріляючи з артилерії та танків, при цьому проводячи наземні атаки і штурми.

16 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що вищим військовим командуванням було віддано наказ командирам підрозділів, що знаходяться на "Азовсталі" зберегти життя особового складу. Зазначалося, що гарнізон виконав поставлене бойове завдання.

Станом на 11 січня 2023 року в російському полоні перебувало близько двох тисяч захисників "Азовсталі".

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